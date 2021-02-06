القبض على قاتل شاب حى الأربعين بالسويس

السويس - سيد نون

ألقت قوات الشرطة بمحافظة السويس، القبض علي مسجل خطر، قام أمس، بقتل شاب داخل منطقة الأيمان السكنية بحي الأربعين.

وتمكن ضباط المباحث، من القبض على المتهم، بعد هروبه عقب قيامه بارتكاب جريمة القتل، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادث.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بمقتل شاب داخل منطقة الأيمان بطلق ناري.

وأكدت التحريات الأمنية وشهادة الشهود، أن مرتكب الجريمة القاتل هو "محمد صلاح " مسجل خطر، وأنه قام بإطلاق الرصاص على الشاب داخل منطقة الأيمان.

وأكدت شهادة الشهود، أن الشاب القتيل "عادل " معروف عنه السمعة الطيبة بين السكان في منطقة الأيمان السكنية بحي الأربعين، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم بعد هروبه، ونجح الضباط في ضبطه وضبط سلاح الجريمة.