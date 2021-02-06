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القبائل الليبية: يجب طرد المرتزقة من ليبيا وتجميد الاتفاقيات المشبوهة مع تركيا

السبت، 06 فبراير 2021 08:18 م
القبائل الليبية: يجب طرد المرتزقة من ليبيا وتجميد الاتفاقيات المشبوهة مع تركيا السنوسى الحليق
كتب أيمن رمضان

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وجه السنونسى الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، لوقوفهم ودعمهم بشكل دائم للشعب الليبى، مشيداً بالحكومة الليبية الجديدة التى تم تشكيلها بفضل جهود أبناء الوطن المخلصين، ويجب ألا تكون ساحة حرب لتصفية حسابات خارجية خاصة، لافتاً إلى أن هناك مرتزقة يحتلون أجزاء من أرض الوطن إلى جانب وجود 23 مليون قطعة سلاح وبها أكثر من 20 ألف مرتزق، وتابع:"يوجد ليبيون مشردون فى مصر يجب إعادتهم لليبيا، وعلى الأجانب أن يغادروا الوطن، ليبيا لليبيين".

وأضاف "الحليق" خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن ليبيا الآن تمر بمرحلة صعبة تتطلب توحيد صفوف الليبيين من أجل الخروج من هذا المأزق، وتابع:"وأولاً نطالب إخراج كافة المرتزقة من الأراضى الليبية، ونطالب بإطلاق سراح جميع سجناء الرأى وليس أصحاب الفكر المتطرف".

طالب بتجميد الاتفاقيات التى أبرمها "فايز السراج"، مع الأتراك فى حقوق الشعب الليبى بالبحر الأبيض المتوسط، وتابع:" لا يملك السراج إعطاء حقوق مستحقة للأجيال الليبية القادمة للأتراك.. يجب النظر فى أى اتفاقية مشبوهة قام بها السراج من الأتراك".

 


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