بيروت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 317 ألفا و 836 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 3562 حالة، فى حين يرقد 906 أشخاص فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 320 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14141 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.