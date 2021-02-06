اليوم السابع
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الشرطة التونسية تغلق وسط العاصمة لمنع الاحتجاج

السبت، 06 فبراير 2021 03:15 م
الشرطة التونسية تغلق وسط العاصمة لمنع الاحتجاج الشرطة التونسية
رويترز

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 طوّقت الشرطة التونسية منطقة واسعة بوسط العاصمة، اليوم السبت، وأغلقت الطرق لمنع احتجاج كبير بدعم من الاتحاد التونسي للشغل، مما أثار انتقادات غاضبة من أعضاء البرلمان.
 
وكان من المتوقع أن تتجمع أعداد كبيرة لإحياء ذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013 وللاحتجاج على انتهاكات من جانب الشرطة يقولون إنها عرّضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي".
 
فرضت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول وسط المدينة ومنعت السيارات وكثير من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع بدء تجمع المئات.
 
 

تونس

الشرطة التونسية

مظاهرات تونس

مكافحة الشغب

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