الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة متهمة بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط

رويترز

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت ثمانية من أفراد عصابة يُشتبه بأنها تهرّب المهاجرين من جيب مليلية الإسباني بشمال أفريقيا إلى البر الرئيسي لإسبانيا.

ويدفع كل مهاجر ألفي يورو (2400 دولار) لخوض الرحلة عبر البحر المتوسط في زوارق سريعة.

وقال الحرس المدني وقوات الشرطة الوطنية في بيان إن العصابة يُشتبه أيضا بأنها تنقل مخدر الحشيش من مليلية إلى الأندلس في جنوب إسبانيا.

والمقبوض عليهم إسبان ومغاربة، وما زال التحقيق جاريا مع مشتبه بهما آخرين.

وضبطت الشرطة ثلاثة زوارق سريعة و335 كيلوجراما من الحشيش و17 سيارة وسبعة هواتف محمولة.