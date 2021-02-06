اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 02:45 م
خالد صلاح
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الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة متهمة بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط

السبت، 06 فبراير 2021 02:01 م
الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة متهمة بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط هجرة غير شرعية
رويترز

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قالت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت ثمانية من أفراد عصابة يُشتبه بأنها تهرّب المهاجرين من جيب مليلية الإسباني بشمال أفريقيا إلى البر الرئيسي لإسبانيا.
 
ويدفع كل مهاجر ألفي يورو (2400 دولار) لخوض الرحلة عبر البحر المتوسط في زوارق سريعة.
 
وقال الحرس المدني وقوات الشرطة الوطنية في بيان إن العصابة يُشتبه أيضا بأنها تنقل مخدر الحشيش من مليلية إلى الأندلس في جنوب إسبانيا.
 
والمقبوض عليهم إسبان ومغاربة، وما زال التحقيق جاريا مع مشتبه بهما آخرين.
 
وضبطت الشرطة ثلاثة زوارق سريعة و335 كيلوجراما من الحشيش و17 سيارة وسبعة هواتف محمولة.
 

هجرة غير شرعية

إسبانيا

الشرطة الإسبانية

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