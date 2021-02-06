اليوم السابع
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السبت، 06 فبراير 2021 06:06 م
خالد صلاح
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الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من الإمارات غدا

السبت، 06 فبراير 2021 04:46 م
الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من الإمارات غدا طيران الامارات
(رويترز)

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 ذكرت سفارة الإمارات في الدنمارك في تغريدة على تويتر اليوم السبت أن الدنمارك سترفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة الإمارات اعتبارا من غد الأحد.

 

وكانت الدنمرك قد قالت قبل أسبوعين إنها ستعلق مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام إثر مخاوف بشأن فحوص لفيروس كورونا أجريت في إمارة دبي قبل المغادرة.

 

ويتعين على المسافرين للدنمارك من الإمارات تقديم شهادات بخلوهم من الفيروس لا يتعدى تاريخ إصدارها 24 ساعة قبل موعد ركوب الطائرة.

 

وقالت السفارة إن السلطات الدنماركية ستُخضع الوافدين من الإمارات لفحص آخر عند الوصول فضلا عن فترة عزل لمدة عشرة أيام مشيرة إلى أن هذه القواعد ستطبق حتى 28 فبراير .

 

 

 


الدنمارك

الإمارات

الرحلات الجوية

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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