الخارجية الأميركية: ندعم الشعب الليبى فى سعيه لإنهاء الصراع

كتب رامى محيى الدين

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تدعم الشعب الليبى فى سعيه لإنهاء الصراع كما تدعم الرؤية الليبية لتحقيق السلم عبر حكومة جامعة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة قالت استيفاني ويليامز، إنه يجب ‏على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

وذكرت بوابة " إفريقيا" الليبية، أنه قد جرت بعد ظهر اليوم عملية التصويت الثانية والأخيرة بين قائمتي وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا ورجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة اللتين حصلتا على الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.

وأشارت، إلى أن المرحلة الأخيرة من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، أسفرت عن فوز قائمة محمد يونس المنفي بـ39 صوتا، في حين حصلت قائمة عقيلة صالح على 34 صوتا.

وأضافت أن القائمة الأولى (حاصلة على 39صوتا) تتشكل من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد محمد دبيبه.

وأوضحت أن القائمة الثانية الحاصلة على (34صوتا ) تضم عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاجا.