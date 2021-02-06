اليوم السابع
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الثلاثاء.. افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الصم وضعاف السمع بمطروح

السبت، 06 فبراير 2021 03:29 م
الثلاثاء.. افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الصم وضعاف السمع بمطروح دورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع
مطروح - حسن مشالى

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تستضيف محافظة مطروح فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى نسختها الرابعة والتى تضم محافظات الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، الفيوم وذلك خلال الفترة من 8 الى 14 فبراير الجارى تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

 صرح بذلك خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح ، وأضاف أنه سيتم افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم والبكم يوم الثلاثاء 9 فبراير ، وتقام على ملعب مركز شباب مطروح ، بإجمالى 140 فرد ، مع اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سواء بإقامتهم أو خلال المباريات.

وأضاف أن مباريات المجموعة تبدأ بعد الافتتاح يوم الثلاثاء 9 فبراير بمباراتى فرق الشرقية والموفيه، يليها مباراة الدقهلية والفيوم ، ويوم الخميس مباراتى المنوفية والدقهلية ، والفيوم والشرقية ، واليوم الثالث يوم 13 فبراير بمباراتى المنوفيه والفيوم ، والشرقية والدقهلية .

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بحسن التنظيم الجيد مع تكليف العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد بالإشراف والإعداد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للظهور بالمظهر المشرف لمحافظة مطروح ، خاصة بعد نجاح المحافظة فى تنظيم فعاليات النسخة الثالثة، والمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات والاحتياجات والتيسير على الفرق الرياضية المشاركة .

 


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