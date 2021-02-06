

وأضاف كيربي: موقفنا لم يتغير .. "إس-400" غير متوافق مع "إف-35"، وتم تعليق تركيا من هذا البرنامج .. ونحث تركيا على عدم الاحتفاظ بنظام "إس-400".

وتعتبر واشنطن أن منظومة "إس-400" الدفاعية يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لمقاتلتها المتطورة.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد انتقدت شراء أنقرة للأنظمة الروسية وقررت منع تركيا من شراء طائرات "أف-35"، وأوقفت برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذا النوع من الطائرات.