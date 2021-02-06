وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيس للعتاد التابع لتنظيم (داعش) بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء (هيت) ناحية (كبيسة) بالأنبار؛ والذي يهدف التنظيم إلى استخدامه للقيام بعمليات إرهابية".



وأضاف البيان أنه "تم العثور بداخل المخزن على 20 عبوة لاصقة مغناطيسية، و10 أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة، و20 جهاز تفجير، و119 عبوة ناسفة، و250 قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتان من فتيل الكوارتز و6 سبح تفجير"، لافتا إلى أنه تم رفع المواد وضبطها، وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة.