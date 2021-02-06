إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شقيقان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من على على صبرى السباعى مقيم الشرقية 40 سنة موظف بالمطار ومحمد صبرى السباعى السباعى 41 سنة مصاب جرح قطعى بالرأس حوالى 5سم.