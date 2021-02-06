اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

السبت، 06 فبراير 2021 07:45 م
إصابة شقيقين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف حادث تصادم
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شقيقان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من نفق ابو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من على على صبرى السباعى مقيم الشرقية 40 سنة موظف بالمطار ومحمد صبرى السباعى السباعى 41 سنة مصاب جرح قطعى بالرأس حوالى 5سم.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

اسعاف بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة