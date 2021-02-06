إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارع عبد الرحمن شكرى ببورسعيد لاستكمال أعمال الرصف

بورسعيد - محمد فرج

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي ببورسعيد صباح اليوم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى، لاستكمال أعمال الرصف الجارية.

وقامت إدارة الإشغالات بالحى برفع وإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين من على امتداد جانبى الشارع والجزيرة الوسطي له، وأمام المحال العامة والتنبيه على أصحابها بإزالتها وذلك لاستكمال أعمال التطوير والرصف الجارية به حالياً.

وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وقطاعات الحى المختلفة.

كما تابع رئيس حى الضواحي أعمال تنظيف المناور وتطهير غرف التفتيش داخل عمارتي 134 و135 بمنطقة فاطمه الزهراء بالضواحى حيث قام عمال إدارتى المرافق والصرف الصحي تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحى برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من داخل مناور العمارتين، كما قام عمال الاداره بتطهير عدد من غرف التفتيش داخل المناور التابعة لها ياتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحى.



إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشارع عبد الرحمن شكرى ببورسعيد



إزالة إشغالات الباعة الجائلين