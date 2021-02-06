أيرلندا تسجل 827 إصابة جديدة بكورونا واليونان ترصد 1113 مصاب بالفيروس

دبلن /أ ش أ/

أعلن فريق الطوارئ الوطنى للصحة العامة فى أيرلندا اليوم السبت أنه تم تسجيل ٨٢٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وقال فريق الطوارئ - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل ٥٥ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد.

فيما أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان الصادرة اليوم، الذى أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، فقد ارتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات التى تم تسجيلها فى اليونان إلى 163 ألفا و213 إصابة مؤكدة.

ويبلغ عدد الحالات الخطيرة التى تتلقى العلاج فى وحدات الرعاية المركزة 249 مريضا.

كما سجلت اليونان 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة 5 آلاف و951 حالة وفاة.