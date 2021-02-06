أمطار تضرب محافظة جدة السعودية

هطلت أمطار متوسطة الى خفيفة على محافظة جدة شملت أرجاء المحافظة، بحسب "واس"، وتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.
أمطار تضرب محافظة جدة السعوديةالسبت، 06 فبراير 2021 09:21 ص
أمطار - أرشيفية
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