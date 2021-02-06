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أبوظبى تلزم الموظفين الحكوميين بإجراء مسحة كورونا مرة أسبوعيا

السبت، 06 فبراير 2021 12:06 م
أبوظبى تلزم الموظفين الحكوميين بإجراء مسحة كورونا مرة أسبوعيا ابوظبى
كتب محمد عبد العظيم

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ألزمت حكومة أبوظبى الموظفين الحكوميين بفحص كورونا مرة أسبوعيا، معلنة تقليص الحضور للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي إلى 30%، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأوضحت حكومة أبوظبى، أن هذه القرارات تأتى فى إطار تعزيز الإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.
 
وفيما تم إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون فى برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون فى الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

 


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