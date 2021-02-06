أبوظبى تلزم الموظفين الحكوميين بإجراء مسحة كورونا مرة أسبوعيا

وأوضحت حكومة أبوظبى، أن هذه القرارات تأتى فى إطار تعزيز الإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

وفيما تم إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون فى برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون فى الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.