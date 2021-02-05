CNN: وفاة الطبيب المعالج للمعارض الروسى أليكسى نافالنى

كتب أحمد جمعة

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الخميس، إن الطبيب المعالج للمعارض الروسى أليكسى نافالنى توفى عن عمر يناهز 55 عاما، ونقلت الشبكة الأمريكية عن مستشفى أومسك للطوارئ الروسي الواقع في سيبيريا، إن سيرجي ماكسيميشين، الذي كان يشغل منصب نائب كبير الأطباء به، توفى فجأة اليوم عن عمر يناهز 55 عامًا.



وقال بيان المستشفى "مع الأسف، نبلغكم بأن نائب كبير الأطباء للتخدير والإنعاش في مستشفى الطوارئ، سيرجي ماكسيميشين توفي فجأة"، ولم يذكر سبب الوفاة.

وكانت أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الهدف من تصريحات دول الناتو والاتحاد الأوروبي حول وضع الناشط المعارض، أليكسي نافالني، هو محاولة لاحتواء روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "لقد لفتت انتباهنا تصريحات ما يسمى بالمجموعة الغربية، بالطبع، أخذت الولايات المتحدة الأمريكية الدور القيادي، وتدير هذه الجوقة بأكملها.



وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، : بشكل عام، تم الإدلاء بالعديد من التصريحات، التي هي من جدول أعمالنا الداخلية، نحن نتحدث حول رؤساء الدول ووزراء خارجية دول الناتو، والاتحاد الأوروبي، حول الوضع الاجتماعي والسياسي في بلادنا"، موضحة أن هذه التصريحات هي حملة إعلامية منسقة، هدفها محاولة احتواء روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية".