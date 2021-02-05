كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن تأييدها لوزيرة التجارة الكورية في سباق اختيار مدير عام جديد للمنظمة في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لمنافستها النيجيرية.

وقالت "يو": «تحترم واشنطن، التي أظهرت دعمًا قويًّا لترشحي، قرار انسحابي من السباق»، ملمحة إلى أنها تشاورت أيضًا مع إدارة جو بايدن الجديدة في هذا الشأن.



وأكدت قائلةً: «تشاورت السلطات التجارية في كوريا الجنوبية عن كثب مع نظيرتها الأمريكية في ظل إدارتي ترامب وبايدن»، نافية مزاعم عن وجود خلاف بين سيول وواشنطن بشأن التخلي عن ترشح وزيرة التجارة الكورية، وتابعت : «ستواصل كوريا الجنوبية تقديم المساهمات المختلفة لإعادة بناء التعددية وتعزيزها، وستبذل جهودًا خاصة للعب أدوار رائدة في القضايا العالمية، ومن بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن الاقتصاد الرقمي وقضايا تغير المناخ».



كانت منظمة التجارة العالمية قد أعلنت أكتوبر من العام الماضي أن المرشحة النيجيرية "نجوزي أوكونجو إيويالا" قد حصلت على دعم أكبر من "يو"، من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164 دولة.

وتعتمد عملية اختيار رئيس جديد في منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها على الإجماع، وليس على تصويت الأغلبية، وبناءً على ذلك، اعتقدت سول أنه لا يزال لديها المجال لتغيير السباق لصالحها.