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هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. فيديو وصور

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:10 م
هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. فيديو وصور أمطار في مكة
كتب محمد سعودى

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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية، بما فيها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، حيث تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الغزيرة فى جدة ومكة وعلى المسجد الحرام، وذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد في المملكة من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، تقريرا عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع فيه استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المسجد الحرام
المسجد الحرام

 

أمطار على مكة المكرمة
أمطار على مكة المكرمة

 

أمطار غزيرة على مكة المكرمة
أمطار غزيرة على مكة المكرمة

 

امطار في السعودية
امطار في السعودية

 

هطول الأمطار في المسجد الحرام
هطول الأمطار في المسجد الحرام

 

هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

 

 


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