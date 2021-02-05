هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. فيديو وصور

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية، بما فيها العاصمة المقدسة "مكة المكرمة"، حيث تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار الغزيرة فى جدة ومكة وعلى المسجد الحرام، وذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد في المملكة من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساء.
ماشاء الله تبارك الله— فيصل المسملي - برق الجنوب (@msmli334) February 5, 2021
أمطار الخير والبركة تهطل على #الحرم_المكي
الآن.
🤲يارب ترزقنا هاذي اللحظة 🤲
تصوير الأخ وناسة البر@Shm50011#مكة pic.twitter.com/SulVoK9Tfs
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، تقريرا عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع فيه استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الرياض والشرقية، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.
#جراد_الرس🔴#الجراد يملأ سماء #الرس وكأنه دخان ..— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 5, 2021
التصوير بحي الملك فيصل
نقلاً عن @Shabib1 #جده_lلان #مكه_الان pic.twitter.com/tqESxuvyWE
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
#مكه_الان— Ⓜ️ Ali (@aborawad95) February 5, 2021
أمطار الحرم اليوم الجمعة ٢٣/ ٦ / ١٤٤٢
اللهم صلِ وسلمّ علَى نبينا مُحمد 🕋🙏 pic.twitter.com/ov9ItUIe2q
فيديو 🔴— أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) February 5, 2021
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جانب من الأمطار التي هطلت على #الحرم_المكي اليوم.
.#مكه_lلان pic.twitter.com/4NtT1QBcca
المسجد الحرام
أمطار على مكة المكرمة
أمطار غزيرة على مكة المكرمة
امطار في السعودية
هطول الأمطار في المسجد الحرام
هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
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