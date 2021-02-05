نانسى بيلوسى: "النواب" سيمرر حزمة كورونا آخر الشهر بدون دعم الجمهوريين

كتبت رباب فتحى

قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب إن مجلس النواب سيمرر حزمة الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر.

في رسالة جديدة بعنوان "الزملاء الأعزاء" موجهة إلى زملائها أعضاء التجمع الديمقراطي، احتفلت بيلوسي بموافقة مجلس الشيوخ على قرار الميزانية الليلة الماضية، مما مهد الطريق لتمرير حزمة الإغاثة دون دعم الجمهوريين.

وقالت بيلوسي في الرسالة "كما نعلم جميعًا، الميزانية هي انعكاس لقيمنا. إن عملنا لهزيمة كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي هو عمل عاجل وذو أولوية قصوى. مع قرار الميزانية هذا ، اتخذنا خطوة عملاقة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش".

وتجتمع رئيسة مجلس النواب والرؤساء الديمقراطيون للجان الرئيسية في مجلس النواب الآن مع جو بايدن، الرئيس الأمريكى في البيت الأبيض لمناقشة حزمة الإغاثة.

وقالت بيلوسي في رسالتها: "في الأسبوع المقبل ، سنكتب التشريع لإيجاد طريق للمرور النهائي لخطة الإنقاذ الأمريكية لبايدن ، حتى نتمكن من إنهاء عملنا قبل نهاية فبراير".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجلس الشيوخ يعمل على جدول زمني مختلف لتمرير حزمة فيروس كورونا لأن الغرفة يجب أن تجري المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الأسبوع المقبل ، مما يؤخر الخطوات التالية في حزمة الإغاثة حتى بعد التوصل إلى حكم.