مياه كفر الشيخ: التعامل إلكترونيا بخدمة العملاء للحد من انتشار فيروس كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أنه تم تشغيل مراكز خدمة العملاء عن طريق الاتصال بالخط الساخن، بالإضافة إلى طبيعة عملها الدائم أمام العملاء، ويمكن للمواطن الاتصال على رقم 125 من التليفون الارضى للرد على كافة الاستفسارات والشكاوى التجاريه، كما يمكن الاتصال لتلقى الطلبات التجارية من العملاء، وهي "طلب فسخ تعاقد، طلب تعاقد، طلب إصدار كشف حساب "، وذلك من خلال الخط الساخن 125، ويقوم الخط الساخن بتقديم الطلبات نيابة عن العميل ببرنامج خدمه العملاء crm .

وأضاف مفتاح ، لــ"اليوم السابع"، أنه يمكن تلقى خدمه العملاء هذه الطلبات من خلال البرنامج وتحديد موعد لحضور العميل للتوقيع أو تقديم المستندات أو سداد الرسوم ،و تم تخصيص مسئول خدمة عملاء بكل مركز لإنهاء الطلبات المبلغة من الخط الساخن ، يأتي ذلك طبقا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية، والشركه القابضه، لتقديم الخدمات للمواطن عن بعد من خلال الهاتف والإنترنت، وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل جائحة كورونا و ضمانا لعدم تكدس العملاء وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل مراكز خدمة العملاء.