ملهم الملايين تونى روبنز يشيد بإنجازات الإمارات × 50 سنة قبل وصول مسبار الأمل للمريخ

ذكى مكاوى

يوماً تلو الآخر تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على أنظار العالم وتبهر الكثيرين بسبب نجاحات كثيرة تتخطى حدود المستحيل، فبعدما أبهروا العالم باستغلال إمكاناتهم في تحويل الصحراء إلى مجتمع عمرانى يعد القبلة الأولى للسياح على مستوى العالم، خطفت الإمارات الأنظار مرة أخرى مع إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ والذى سيصل بعد أيام لتكون بذلك الدولة الخامسة بتاريخ الكون وصولاً إلى هناك.



حمدان بن زايد على تويتر

ويبدو أن خطط الإمارات، وذكاء قياداتها، لا تبهر جيرانها من مجتمعات العالم العربى فقط، بل أبهرت واحد من أبرز الملهمين على مستوى العالم، وهو المتحدث الأمريكي تونى روبنز، الذى يلقب بـ"ملهم الملايين" بسبب قدرته على حث متابعيه والمستمعين له بطاقة إيجابية مميزة مبنية على طرق تفكير سليمة ونظرة مغايرة للمستقبل، إلا أنه مؤخراً، انبهر بدولة الإمارات معتبرها الدولة المُلهمة له بسبب طريقة تفكير قادتها بصورة عامة بمختلف الإنجازات وصولاً إلى انتظار العالم لوصول مسبار الأمل إلى المريخ، حيث أكد أنه جلس مع أشخاص كثر من الإمارات محاولاً فهم طريقة تفكيره وقرر أنه يكشف عنها للعالم معتبراً أنهم رسالة للعالم تعنى أن لا شىء مستحيل.



تونى روبنز خلال الفيديو

ومن جهته، نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، من خلال حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو لكلمة تونى روبنز، الذى عدد فيها مميزات الامارات، معتبراً إياها أبرز دولة على مستوى العالم آمنت بطرق التفكير لدى ابناءها وبالتالي وصلت من دولة لا يتعدى تاريخها الـ 50 عام إلى بلد تستكشف الكون وستأتى للعالم بنتائج مذهلة وراء رحلتها للمريخ، إهداءا للبشرية كلها.



صورة من فيديو تونى روبنز

كما أكد تونى روبنز أنه درس طرق تفكير قادة الإمارات، مؤكدأ أنه عاد إلى المؤسس الشيخ زايد، وصولاً إلى القادة الحاليين، ليرى أنها دولة علمت السر في التفكير وهو الإيمان في أبناءهم، وبالتالي بات عندها مشروع لاستكشاف الفضاء مبنى على سواعد شباب إماراتيين، بنسبة نساء بينهم وصلت إلى 34 %، وهى أمور تعكس التطور الكبير لدى تلك الدولة في التفكير.