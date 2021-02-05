اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل وإصابة 18 في هجوم لطالبان على إقليم قندوز في أفغانستان

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:51 ص
مقتل وإصابة 18 في هجوم لطالبان على إقليم قندوز في أفغانستان أفغانستان
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الجمعة، بمقتل 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم شنته حركة طالبان على موقعهم في مديرية خان آباد بإقليم قندوز شمالي البلاد.
 
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن عضو مجلس إقليم "قندوز" رباني رباني قوله إنه تم أسر عنصرين من قوات الأمن خلال هجوم طالبان الذي وقع ليل أمس على منطقة "تابي أختار" بمديرية خان آباد.
 
يأتي هذا الهجوم وسط زيادة حادة في أعمال العنف تشهدها البلاد على الرغم من الجهود الجارية الرامية إلى إحلال السلام.
 

حركة طالبان

إقليم قندوز

أفغانستان

ميليشيات

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