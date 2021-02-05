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مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:04 م
مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، مساء اليوم الجمعة، فى حادثين منفصلين بالوادي الجديد، حيث توفى الأول فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة - قرى غرب الموهوب بالوادي الجديد. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام للعلاج.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد إخطارًا من قسم شرطة الداخلة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة غرب الموهوب نتج عنه مصرع هاني سمير فهمي 34 عامًا، من مدينة موط وإصابة إبراهيم عبد المنعم إبراهيم 35 عامًا. وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

كما توفى صبري حسن سيد 35 عامًا، من قرية الجديدة بالداخلة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 130، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وفارق الحياة هناك.


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