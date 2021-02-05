مصدر بالسكة الحديد: جارى رفع القطار على خط القاهرة- طنطا عقب خروجه من القضبان

المنوفية - محمد فتحى

قال مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة المنوفية، إنه تم إحضار ونش لرفع القطار رقم 537 القادم من طنطا إلى القاهرة، والذى تعرض للخروج من على القضبان بمحطة الحلواصى، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية.

وأضاف المصدر أنه جارى رفع القطار لإعادة الحركة خلال ساعة من الآن، عقب استدعاء الونش من المحطة الرئيسية لرفع القطار .

وأكد المصدر، أنه تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم حضور لجنة من القاهرة لمعاينة الواقعة لمعرفة المتسبب فى خروج القطار على القضبان .

كانت حركة القطارات بمحافظة المنوفية، قد توقفت عن الحركة، وذلك إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة الحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، حيث تعرض القطار رقم 537 القادم من القاهرة والمتجة الى منوف طنطا الى الخروج عن القضبان، أثناء خروجه من محطة بالحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر بالسكة الحديد أن الجرار وعربية والبودى الاول من العربية التانية هم الذين خرجوا من على القضبان دون أى أصابات أو خسائر، لافتا إلى أنه جارى العمل على رفع الجرار والعربتان حتى يتم إعادة تشغيل حركة القطارات من جديد .