مسعفان بالوادى الجديد يسلمان 64 ألف جنيه ومتعلقات رجل أعمال توفى بحادث سير

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ضرب مسعفان بالوادى الجديد، نموذجا للأمانة والإخلاص في العمل بعد أن قاما بنقل رجل أعمال شاب من أهالى قرية الجديدة بالداخلة والذى أصيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 130 فى سرعة قياسية إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتبين أن بحوزته مبلغ مالى كبير ومتعلقات أخرى غالية الثمن وقاما فور نقله بتسليم المعلقات إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.

وبدأت الواقعة أن المسعف محمد أحمد مخلوف، والسائق سيد فرغلى أحمد يعملان بنقطة إسعاف ك 112 بطريقى الخارجة أسيوط، تلقا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط وجد بالحادث مصاب فاقد الوعى، رجل أعمال ومعه مبلغ مالى كبير وأمانات آخرى، وعلى الفور تعامل طاقم الإسعاف مع المصاب، وجرى نقله إلى المستشفى الذى فارق الحياة داخل مستشفى أسيوط الجامعى.

وسلم طاقم سيارة الإسعاف الأمانات المقدرة بمبلغ 64 ألف جنيه وهاتف محمول ومتعلقات أخرى إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.



المبلغ المالى