اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسعفان بالوادى الجديد يسلمان 64 ألف جنيه ومتعلقات رجل أعمال توفى بحادث سير

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:23 م
مسعفان بالوادى الجديد يسلمان 64 ألف جنيه ومتعلقات رجل أعمال توفى بحادث سير ‘سعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب مسعفان بالوادى الجديد، نموذجا للأمانة والإخلاص في العمل بعد أن قاما بنقل رجل أعمال شاب من أهالى قرية الجديدة بالداخلة والذى أصيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 130 فى سرعة قياسية إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتبين أن بحوزته مبلغ مالى كبير ومتعلقات أخرى غالية الثمن وقاما فور نقله بتسليم المعلقات إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.

وبدأت الواقعة أن المسعف محمد أحمد مخلوف، والسائق سيد فرغلى أحمد يعملان بنقطة إسعاف ك 112 بطريقى الخارجة أسيوط، تلقا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط وجد بالحادث مصاب فاقد الوعى، رجل أعمال ومعه مبلغ مالى كبير وأمانات آخرى، وعلى الفور تعامل طاقم الإسعاف مع المصاب، وجرى نقله إلى المستشفى الذى فارق الحياة داخل مستشفى أسيوط الجامعى.

وسلم طاقم سيارة الإسعاف الأمانات المقدرة بمبلغ 64 ألف جنيه وهاتف محمول ومتعلقات أخرى إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.

المبلغ-المالى
المبلغ المالى
 
المسعفان
المسعفان

 


حوادث الوادى الجديد

إسعاف الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

امانه مسعفان بالوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة