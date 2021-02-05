اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكى: بلينكن يناقش التحديات المتعلقة بكورونا وإيران مع وزراء أوروبيين

الجمعة، 05 فبراير 2021 05:33 م
مسئول أمريكى: بلينكن يناقش التحديات المتعلقة بكورونا وإيران مع وزراء أوروبيين أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال مسؤول أمريكى، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، سيناقش فى اجتماع اليوم الجمعة مع نظرائه البريطانى والفرنسى والألمانى عددا من التحديات المشتركة بما فيها جائحة كورونا وإيران والصين وميانمار والمناخ.

 

وأفادت رويترز، بأن بلينكن قد يعقد الاجتماع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. وستكون المحادثة رفيعة المستوى أحدث خطوة تخطوها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مساعى العثور على سبيل لإحياء الاتفاق النووى مع إيران الذى أُبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

 


بلينكن

كورونا

إيران

روسيا

الصين

وزراء أوروبيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة