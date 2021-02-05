مسئول أمريكى: بلينكن يناقش التحديات المتعلقة بكورونا وإيران مع وزراء أوروبيين

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول أمريكى، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، سيناقش فى اجتماع اليوم الجمعة مع نظرائه البريطانى والفرنسى والألمانى عددا من التحديات المشتركة بما فيها جائحة كورونا وإيران والصين وميانمار والمناخ.

وأفادت رويترز، بأن بلينكن قد يعقد الاجتماع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. وستكون المحادثة رفيعة المستوى أحدث خطوة تخطوها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مساعى العثور على سبيل لإحياء الاتفاق النووى مع إيران الذى أُبرم عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.