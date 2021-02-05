اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامى ترامب يؤكد فريق الدفاع سيعترض على إجراءات محاكمة الرئيس السابق

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:59 م
محامى ترامب يؤكد فريق الدفاع سيعترض على إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحد محاميى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن فريقه القانونى سيركز على "اعتراضات إجرائية" خلال محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ التى تبدأ يوم الثلاثاء موضحا أنها تشمل الطعن فى جواز محاكمة رئيس سابق بالكونجرس بعد تركه المنصب.

 

ويواجه ترامب تهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس فى السادس من يناير كانون الثانى فى هجوم قتل فيه خمسة منهم ضابط شرطة.

 

ورفض المحامى بروس كاستور جونيور المحاكمة بمجلس الشيوخ ووصفها بأنها "غير دستورية"، وقال لرويترز عبر الهاتف فى وقت متأخر الخميس "نحاول كسب القضية اعتمادا على مجموعة من الاعتراضات الإجرائية".

 

ومن المرجح أن يحرم رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة ترامب التى تستلزم تأييد 67 من أعضاء المجلس المؤلف من مئة عضو.

 

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب فى 20

 


محامى ترامب

دونالد ترامب

محاكمة الرئيس السابق

الكونجرس

اقتحام الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موقع أمريكى: ترامب يخطط لجولة انتقامية ضد جمهوريين أيدوا عزله بعد محاكمته

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:15 م

قبل أيام من بدء العزل.. الغموض يسيطر على شكل محاكمة ترامب الثانية بمجلس الشيوخ.. الرئيس الأمريكى السابق يرفض الإدلاء بشهادته.. وفريقه القانونى يخطط للتركيز على استهداف الديمقراطيين واتهامهم بمحاكمة حرية التعبير

الجمعة، 05 فبراير 2021 02:58 م

نيوزويك: فريق ترامب القانونى يخطط للتركيز على استهداف الديمقراطيين لحرية التعبير

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:28 م

ترامب يستقيل من رابطة ممثلى الشاشة بعد إجراءات تأديبية بسبب اقتحام الكونجرس

الجمعة، 05 فبراير 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة