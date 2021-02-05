محامى ترامب يؤكد فريق الدفاع سيعترض على إجراءات محاكمة الرئيس السابق

(رويترز)

قال أحد محاميى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن فريقه القانونى سيركز على "اعتراضات إجرائية" خلال محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ التى تبدأ يوم الثلاثاء موضحا أنها تشمل الطعن فى جواز محاكمة رئيس سابق بالكونجرس بعد تركه المنصب.

ويواجه ترامب تهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس فى السادس من يناير كانون الثانى فى هجوم قتل فيه خمسة منهم ضابط شرطة.

ورفض المحامى بروس كاستور جونيور المحاكمة بمجلس الشيوخ ووصفها بأنها "غير دستورية"، وقال لرويترز عبر الهاتف فى وقت متأخر الخميس "نحاول كسب القضية اعتمادا على مجموعة من الاعتراضات الإجرائية".

ومن المرجح أن يحرم رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة ترامب التى تستلزم تأييد 67 من أعضاء المجلس المؤلف من مئة عضو.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب فى 20