محافظ جنوب سيناء: أرض الفيروز حباها الله ثروات وجمال خلاب وتعتبر عاصمة السلام العالمى

شرم الشيخ محمد السيد - على عبد الرحمن تصوير السعودي محمود

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى من أى بقاع الأرض، ففيها يجد كل صاحب مطلبه.

وأضاف خالد فودة خلال كلمة له فى افتتاح دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أن سيناء حباها الله بثروات طبيعية، وميزها بجمالها الخلاب، غير أنها تمثل عاصمة السلام العالمى، مشيرًا إلى أن ندوة الإعلام الدينى جاءت لتُجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة، لاسيما أن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبكافة الحضور، بوجودهم داخل مدينة شرم الشيخ، متمنيًا إقامة طيبة بمدينة السلام العالمى.