محافظ جنوب سيناء: أرض الفيروز حباها الله ثروات وجمال خلاب وتعتبر عاصمة السلام العالمى

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى من أى بقاع الأرض، ففيها يجد كل صاحب مطلبه.
وأضاف خالد فودة خلال كلمة له فى افتتاح دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أن سيناء حباها الله بثروات طبيعية، وميزها بجمالها الخلاب، غير أنها تمثل عاصمة السلام العالمى، مشيرًا إلى أن ندوة الإعلام الدينى جاءت لتُجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة، لاسيما أن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام.
ورحب محافظ جنوب سيناء، بالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبكافة الحضور، بوجودهم داخل مدينة شرم الشيخ، متمنيًا إقامة طيبة بمدينة السلام العالمى.
الإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة بمسجد السلام
الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال صلاة الجمعة
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة يؤدى خطبة الجمعة بمسجد السلام
الزميل على عبد الرحمن
الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
الكاتب الصحفى كرم جبر والدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة بمسجد السلام
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
شعائر صلاة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ
صلاة الجمعة بمسجد السلام بشرم الشيخ
صلاة الجمعة مسجد السلام
صلاة الجمعة
محافظ جنوب سيناء ورئيس المجلس الاعلى للصحافة
مسجد السلام بشرم الشيخ
مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ
مواطن يرفع صورة الرئيس السيسى خلال خطبة الجمعة بشرم الشيخ
وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ
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