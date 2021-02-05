محافظ بورسعيد: تواصل العمل فى مشروع إنشاء "سوق العصر 2" بحى العرب

بورسعيد فريق المحافظات

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تواصل أعمال إنشاء سوق العصر 2 الحضارى الجديد بحى العرب، تحت إشراف جهاز المشروعات بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى.

وأوضح المحافظ، أن سوق العصر الجديد يتم تصميمه على أعلى مستوى، بما يساهم فى مواكبة المشروعات التنموية التى حققتها المحافظة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، لافتًا إلى أن كافة أحياء المحافظة أصبحت تشهد أسواق حضارية لمنع العشوائية والازدحام والتى تؤثر على الشكل الجمالى للمحافظة.