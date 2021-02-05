محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية وحديقة الخالدين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال التطوير بميدان المديرية، ومنطقة أسفل الكوبرى الجديد بالميدان، وذلك بعد انتهاء الأعمال التى شملت أعمال تجميل وتشجير وإعادة رصف وتخطيط للميدان وعمل دورانات وتغيير مسارات مرورية جديدة فى اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية بعد الانتهاء من كوبرى مزلقان المديرية، الذى ساهم فى حل مشكلة مرورية ظلت تعانى منها المنطقة لسنوات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة الخالدين التى تنفذها الوحدة المحلية ضمن أعمال تطوير ميدان المديرية، والتى تشمل أعمال رفع كفاءة وتشجير وأعمال دهانات وكهرباء وتركيب أسوار وفواصل حديدية، ويتم تجهيزها لتكون بالشكل الأمثل، لاسيما وأنها تقع فى الميدان الأشهر بالمدينة العاصمة الذى يستضيف فعاليات المراسم الخاصة بالأعياد القومية، نظرا لوجود النصب التذكارى لقبر لجندى المجهول داخل الحديقة.

جاء ذلك عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلى رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المصلين.

وتناولت الخطبة التى ألقاها الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب المسجد موضوع "حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض"،حيث أشار إلى أن القرآن الكريم قد بين صفات المفسدين والبغاة ومنها الكذب والتدليس وإدعاء الإصلاح والإرجاف فى الأوطان ونشر الشائعات وبث الفتن والوهن بين الناس، حيث أورد القرآن الكريم الكثير من القصص والأخبار عن بغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض والمرجفين فيها والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح وحذر من أخطارهم وشرورهم على الأديان والأوطان ومسيرة الإصلاح.