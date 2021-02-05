محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، والذى يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل أنترلوك بطول الــ220 متراً التى يجرى تطويرها، وكذلك عمل تندات لجلوس الزوار.
وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى موعدها المقرر خلال 10 أيام، وعمل "رامبات" بالأرصفة للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة الشكل الجمالى فى أعمال التطوير والحفاظ على النظافة العامة، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن جولة المحافظ شملت أيضاً منطقة الحادقة، والفنية، وشارع النبوى المهندس، ووجه المحافظ بفض عدد من الأسواق العشوائية، كما تفقد أرض مشروع مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بجوار قسم أول شرطة الفيوم.
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