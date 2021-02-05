اليوم السابع
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محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:22 م
محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد سير العمل بمشروع تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، والذى يشمل أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، وصيانة الأرصفة والبلدورات وعمل أنترلوك بطول الــ220 متراً التى يجرى تطويرها، وكذلك عمل تندات لجلوس الزوار.

وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى موعدها المقرر خلال 10 أيام، وعمل "رامبات" بالأرصفة للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة الشكل الجمالى فى أعمال التطوير والحفاظ على النظافة العامة، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.

ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن جولة المحافظ شملت أيضاً منطقة الحادقة، والفنية، وشارع النبوى المهندس، ووجه المحافظ بفض عدد من الأسواق العشوائية، كما تفقد أرض مشروع مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بجوار قسم أول شرطة الفيوم.

 

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