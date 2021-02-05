محافظ الدقهلية يعلن تنفيذ مشروعات بـ6 مليارات جنيه خلال 14 شهرا

الدقهلية شريف الديب

تحتفل محافظة الدقهلية بالعيد القومى لها من كل عام يوم 8 فبراير، يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبى بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية.

وكشف المحافظ حساب وتقرير إنجاز بالمشروعات منذ نوفمبر 2019 حتى الآن، "بدأنا العمل منذ 27 نوفمبر 2019 منطلقين من عدد من المحاور الهامة وكانت هذه المحاور فى الحقيقة هى ملخص لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ مشروعات بـ6 مليارات جنيه خلال 14 شهرا.

وتم مضاعفة الخطة الاستثمارية للدقهلية لتصل فى 2019 / 2020 باجمالى 570 مليون جنيه بدلا من 240 مليون جنيه.

وقد بلغت خطة العام المالى 2020/ 2021 ما قيمته 611 مليون جنيه وذلك لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة لهم فى قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والامن والدفاع المدنى والمرور.

2- إنشاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ( منظومة الشباك الواحد) بتكلفه 1.2 مليون جنيه وربطه بالمراكز بنطاق المحافظة.

3- إنشاء قاعة متعدده الاستخدامات ( لقاء المواطنين الاسبوعى / مركز ادارة الازمات/ فيديو كونفراس لمجلس المحافظين ) بتكلفة 500 ألف جنيه.

4- إنشاء مصعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تطبيقا لكود الاتاحة الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة القاعه متعدده الاستخدامات بتكلفه 760 ألف جنيه.

5- تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، حيث تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمه 269 مليون جنيه وشملت اوجه التطوير ( الصرف الصحى / مياه الشرب / الرصف / تركيب انترلوك/ اعمال كهرباء ) فى كل من المنصورة وبلقاس وبدأ العمل بالفعل فى تطوير منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوتة بتكلفة 143 مليون جنيه ومنطقة وسط المدينة ببلقاس بتكلفة 10 مليون جنيه.

6- تطوير دورات المياه العمومية بالشوارع والميادين بمدينه المنصورة بعدد 166 دورة مياة بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

7- إنشاء 2 مرسى للاتوبيس النهرى بتكلفة 6.12 مليون جنيه للربط بين المنصورة وطلخا وجارى دراسة انشاء عدد 2 مرسى بمدينة شربين.

8- حل مشكلة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة والقائمة منذ أكثر من عشر سنوات بتكلفة 65 مليون جنيه.

9- حل مشكلة أبراج التعاونيات بعد توقف دام 16 عاما بعدد 11 برجا بعدد وحدات 968 وحده سكنية حيث تم تدعيم محطة الصرف الصحى لتستوعب تصرفات 11 برجا سكنيا، وتم تعديل مكان لبناء المول التجارى بدلا من هدم المسجد القديم..

11- إنشاء وتشغيل 4 ملاعب كرة قدم خماسية وتم تأجيرها بقيمة 28 ألف جنيه شهريا وتم تطويرها على نفقة المستأجر.

12- التطوير الشامل لمساجد الديوان العام بالمحافظة / مسجدين للرجال وانشاء مصلى للسيدات بتكلفة 1.250 مليون جنيه مشاركة مجتمعية.

13- استكمال إنشاء وتجهيز مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة بالكاميرات بتكلفة 67 مليون جنيه وهو جاهز للافتتاح.