محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات تطوير مسار العائلة المقدسة.. صور

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة متابعة مشروعات تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، والتنسيق بين كافة الجهات للإسراع فى الخطى، والانتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ‏ممكن، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم للانتهاء من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بنطاق المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ولفت المحافظ، إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق للانتهاء من كافة مراحل تطوير مسار نقطتى أسيوط وهما الدير المحرق بالقوصية ودير العذراء بقرية درنكة ضمن 25 نقطة على مستوى الجمهورية.

وأشار سعد،إلى تكليف مسئولى السياحة بالتنسيق مع مسئولى مركزى القوصية وأسيوط لمتابعة هذا الملف الهام، والاطمئنان على سير العمل بالمشروع، مؤكدا على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير وتنمية القطاع السياحى الداخلى والخارجى وخاصة مشروع إحياء هذا المسار الذى يعتبر بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة ولتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وفى هذا الإطار، تفقدت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية يرافقها عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الأعمال النهائية للبوابات المؤدية إلى الدير المحرق ضمن 5 بوابات جارى إنشائها وتطويرها فى مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلا عن وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة، وإعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة فى اللوحات المعلوماتية، وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة، كما التقوا خلال الجولة التفقدية الأنبا بيجول رئيس الدير المحرق وعدد من القساوسة بالدير الذين أشادوا بجهود المحافظة فى أعمال التطوير والتنمية لمداخل الدير وجهود الدولة فى تطوير مسار العائلة المقدسة وخاصة الدير المحرق الذى يعد أهم وأبرز النقاط على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أجرى عدة جولات ميدانية لمتابعة تطوير طرق والمناطق الواقعة بمسار رحلة العائلة المقدسة وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لها كونها تعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض المحافظة ويساهم فى الحفاظ على الإرث الإنسانى الممتد لفترات زمنية بعيدة وقادمة.



تفقد بوابات الدير المحرق