وأضاف أن التعايشي قدم للرئيس الكيني شرحاً حول موقف السودان من قضية سد النهضة وقضية الحدود الشرقية مع اثيوبيا في أعقاب انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية، وأوضح أن اللقاء تطرق لسير تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية والانجازات التي تحققت وفي مقدمتها توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا ومشاركة القوى السياسية في كل هياكل الحكم بالسودان.



وأشار السفير ابراهيم بشرى، إلى اتفاق السودان وكينيا على تعيين سفير جديد لكل منهما لدى الآخر، موضحا أن الرئيس الكيني أكد أهمية معالجة قضايا القارة داخل البيت الافريقي، واستعداد كينيا الدائم لدعم ومساندة السودان على كل المستويات الاقليمية والدولية.