كبير مستشارى البيت الأبيض: وزارة الدفاع سترسل ألف فرد لدعم توزيع اللقاحات

كتبت رباب فتحى

أعلن آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن الاستجابة الوبائية، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال أكثر من 1000 فرد في الخدمة الفعلية لدعم توزيع اللقاحات.

وستبدأ جهود القوات في كاليفورنيا، حيث يتم الآن افتتاح موقعين للتلقيح الشامل في لوس أنجلوس وأوكلاند. يعقد فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض الآن إحاطة لتقديم تحديث بشأن توزيع اللقاح.

وأعلن سلافيت أيضًا أن ست شركات ستساعد في توسيع إنتاج اختبارات فيروس كورونا في المنزل، بهدف توفير "ملايين" الاختبارات بحلول الصيف.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن فريق الاستجابة الوبائية عن شراكة مع شركة الرعاية الصحيةEllume ، التي أنتجت أول اختبار منزلي للفيروس التاجي بدون وصفة طبية.

يشير الديمقراطيون إلى تقرير الوظائف لإثبات قضية حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي قدمها جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال جايمى هاريسون، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في بيان "تقرير الوظائف الأخير هو تأكيد آخر على أن الأمريكيين بحاجة إلى الإغاثة الآن - ولهذا السبب اتخذ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطوة أولى كبيرة نحو تمرير حزمة إغاثة تاريخية في وقت مبكر من هذا الصباح، مع نائبة الرئيس كامالا هاريس للإدلاء بصوتها الحاسم".

وأضاف هاريسون "الديمقراطيون يفيون بالوعود: سيمررون الإغاثة التي ستضع المزيد من الأموال مباشرة في جيوب الأمريكيين، وتساعد الشركات الصغيرة والأفراد الذين فقدوا وظائفهم أو مرضوا خلال هذا الوباء ، وتمول الحكومات المحلية لتسريع التطعيمات وزيادة الاختبارات، وأكثر من ذلك بكثير . هذه هي القيادة. هذا ما صوت الأمريكيون لصالحه في نوفمبر".

وافق مجلس الشيوخ على قرار الميزانية للحزب الديمقراطي في وقت مبكر من صباح اليوم، مما يمهد الطريق لتمرير حزمة إغاثة بايدن دون دعم الجمهوريين.