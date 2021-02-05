اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 06:43 م
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قطع التيار الكهربائى عن 9 قرى بالحسينية فى الشرقية للصيانة.. غدا

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:01 م
قطع التيار الكهربائى عن 9 قرى بالحسينية فى الشرقية للصيانة.. غدا محول كهرباء - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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نوهت رئاسة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عن قطع التيار الكهربائى عن 9 قرى تابعة للمركز بتوابعها ولمدة أربع ساعات، لإجراء الصيانة اللازمة.

 

وقالت: "إيماء للإشارة الواردة إلينا من إدارة كهرباء الحسينية إلى رئاسة مركز ومدينة الحسينية والمتضمنة انه سيتم فصل التيار الكهربائى غدا السبت الموافق 2021/02/06 من الساعة 9 التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً وذلك لعمل الصيانة اللازمة فى لوحة توزيع مدينة الحسينية.

 

وأكدت أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن الأماكن: "الأتية الأخيوة، سماكين الشرق، المناجاة الصغرى، المناجاة الكبري، قهبونة، قصاصين الشرق، زراعات بحر البقر، شهداء بحر البقر"، وذلك لعمل الصيانة اللازمة الطارئة بلوحة توزيع عبدالحميد عمر وتأسف الشركة عن الانقطاع الجبرى الخارج عن الإرادة .


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