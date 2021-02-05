قصة كفاح.. ابن أسيوط بدأ بمنحل صغير ودلوقتى بيصدر لأوروبا

كتب - أحمد صلاح العزب

قال شادى رفعت ابن محافظة أسيوط، الذى وصلت منتجاته إلى أوروبا، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن البداية كانت من منحل عسل صغير كان لا يتعدى 100 خلية، وكان هذا المنحل الصغير لوالده فحاول تطوير هذا المشروع الصغير حتى يجعله كيانا كبيرا، فبدأ يقوم بتعبئة العسل ويبيعه على بعض القرى المحيطة، وكذلك مدينة أسيوط بعدها أنشأ مصنعا لإنتاج العسل، مستفيدا من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمويل المصنع، مؤكدا أنه يصدر حاليا منتجات المصنع إلى أمريكا وأوروبا، وهناك 850 عاملا يعملون بهذا المصنع وحلم من أحلامه الدخول إلى الأسواق الأفريقية.

من جانب أخر، كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021 على تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت 2,3 مليون جنيه في 9 محافظات؛ هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية، موضحاً أن المشروعات تتضمن 130 مشروعاً للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.

وأشار شعراوى، إلى أن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلي تمويل 2194 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 24,3 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات إقبالاً على قروض الصندوق المنيا بعدد 445 مشروعاً والدقهلية 389 مشروعاً وسوهاج 290 مشروعاً والغربية 269 مشروعاً والشرقية 174 مشروعاً، وأن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.