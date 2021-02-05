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فلسطين: قرار المحكمة الجنائية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخى لمبدأ المحاسبة

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:31 م
فلسطين: قرار المحكمة الجنائية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخى لمبدأ المحاسبة رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى
رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخى لمبدأ المحاسبة، ومستعدون للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية .

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بأن لهم ولاية قضائية على الأراضى الفلسطينية "يوم تاريخى لمبدأ المساءلة".

 

وقالت الوزارة إنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فى حال فتح تحقيق.

 

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، اليوم الجمعة يقضى بأن المحكمة ومقرها لاهاى لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة فى الأراضى الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها فى وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أى محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.


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