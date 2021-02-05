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فلسطين تبحث مع بريطانيا توفير لقاح كورونا وخطوات وقف الاستيطان

الجمعة، 05 فبراير 2021 06:00 ص
فلسطين تبحث مع بريطانيا توفير لقاح كورونا وخطوات وقف الاستيطان رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني
كتب وكالات

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بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، الأوضاع الصحية والسياسية فى فلسطين، بحسب "روسيا اليوم".

 

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية فقد "ناقش الطرفان إمكانية توفير الحكومة البريطانية لكميات أكبر من لقاح أكسفورد-أسترازينكا لفلسطين نظرا لتقاعس إسرائيل عن مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال".

 

وثمن زملط تخصيص الحكومة البريطانية لدعم مالى لمساعدة فلسطين فى مواجهة وباء كورونا، وشكر أعضاء البرلمان البريطانى من جميع الأحزاب الذين توجهوا برسائل وعرائض للحكومة البريطانية والتحالف الدولى "جافي" و"كوفاكس"، لتوفير اللقاح لفلسطين كأولوية بريطانية ودولية.

 

وحسب الوكالة فأن "الطرفان تناولا الخطوات المطلوبة لوقف سياسية الاستيطان الإسرائيلية التى تنسف الجهود الدولية باتجاه حل الدولتين، والحصول على ضمانات دولية بعقد الانتخابات الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة".

 


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أخبار بريطانيا

لقاح كورونا

وقف الاستيطان

عنف الاحتلال الاسرائيلى

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