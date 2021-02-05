فض عدد من الأفراح برأس البر ضمن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، حملة موسعة لمتابعة التزام قاعات الأفراح بالغلق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

وتبين وجود أفراح بنادى المهندسين وقاعة بمنطقة الجربي، وتم فض الأفراح على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه بعدم تكرار ذلك والالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق القاعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.