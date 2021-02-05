فصل الجرار وعربتين من قطار المنوفية لإعادة تشغيل الحركة.. صور

أكد مصدر بالسكة الحديد، أنه تم فصل الجرار وعربتين عن القطار الخارج عن القضبان بمحطة قطار الحلواصى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حتى يتثنى تسيير حركة القطارات .

وأضاف المصدر، أن القطار خرج عن القضبان بالتحويلة، دون حدوث أى إصابات أو خسائر، لافتا إلى أنه تم التعامل وفك العربتين والجرار، وجارى تسيير حركة القطارات والعمل على إصلاح الجزء الذى سقط به القطار .

كان القطار رقم 537 القادم من القاهرة والمتجة الى منوف طنطا قد تعرض الى الخروج عن القضبان أثناء خروجة من المحطة بالحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر بالسكة الحديد أن الجرار وعربية والبودى الاول من العربية التانية هم الذين خرجوا من على القضبان دون أى اصابات او خسائر، لافتا إلى أنه جارى العمل على رفع الجرار والعربتان حتى يتم اعادة تشغيل حركة القطارات من جديد .

خروج قطار عن القضبان بالمنوفية (1)



خروج قطار عن القضبان بالمنوفية (2)



خروج قطار عن القضبان بالمنوفية (3)