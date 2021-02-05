فتح طريق أغلقته السيول يربط محافظتى شمال وجنوب سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت مجددا حركة السير على الطريق الرابط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، بعد رفع الكتل الصخرية التى جرفتها السيول وأغلقت مسار الطريق لعدة ساعات .

وقال سليمان فرج، رئيس مركز مدينة نخل بشمال سيناء، أنه تم الدفع بالمعدات وفتح طريق شق الثعبان الذى أغلق سابقا بسبب الأمطار .

وشهدت مناطق وسط سيناء صباح اليوم الجمعة تدفق السيول بمناطق وقرى وادى العمر والمنبطح بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال أهالى أن السيول محدودة ولم تسبب لهم أى أضرار واستقبلها الاهالى بالفرحة لأنها اتت بعد فترة توقف سقوط أمطار .

ودفع مجلس مدينة العريش اليوم بمعدات شفط المياه من الشوارع التى أغلق بعضها بعد موجة أمطار ليلة أمس .

وعادت الأحوال الجوية اليوم بشمال سيناء للاستقرار مع سقوط أمطار خفيفة، وانتظمت بشكل كامل حركة المرور داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية .



انتظام حركة السير بعد فتح الطرق



سيول بوسط سيناء



سيول محدودة بوسط سيناء



سيول محدودة بين الجبال (1)



سيول محدودة بين الجبال (2)



معدات فتح الطرق (1)



معدات فتح الطرق (2)



معدات فتح الطرق (3)



معدات فتح الطرق (4)