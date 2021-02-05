اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح طريق أغلقته السيول يربط محافظتى شمال وجنوب سيناء.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:58 ص
فتح طريق أغلقته السيول يربط محافظتى شمال وجنوب سيناء.. صور انتظام حركة السير بعد فتح الطرق
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظمت مجددا حركة السير على الطريق الرابط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، بعد رفع الكتل الصخرية التى جرفتها السيول وأغلقت مسار الطريق لعدة ساعات .

وقال سليمان فرج، رئيس مركز مدينة نخل بشمال سيناء، أنه تم الدفع بالمعدات وفتح طريق شق الثعبان الذى أغلق سابقا بسبب الأمطار .

وشهدت مناطق وسط سيناء صباح اليوم الجمعة تدفق  السيول بمناطق وقرى وادى العمر والمنبطح بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال أهالى أن السيول محدودة ولم تسبب لهم أى أضرار واستقبلها الاهالى بالفرحة لأنها اتت بعد فترة توقف سقوط أمطار .

ودفع مجلس مدينة العريش اليوم بمعدات شفط المياه من الشوارع التى أغلق بعضها بعد موجة أمطار ليلة أمس .

وعادت الأحوال الجوية اليوم بشمال سيناء للاستقرار مع سقوط أمطار خفيفة، وانتظمت بشكل كامل حركة المرور داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية .

 

انتظام حركة السير بعد فتح الطرق
انتظام حركة السير بعد فتح الطرق

 

سيول بوسط سيناء
سيول بوسط سيناء

 

سيول محدودة بوسط سيناء
سيول محدودة بوسط سيناء

 

سيول محدودة بين الجبال (1)
سيول محدودة بين الجبال (1)

 

سيول محدودة بين الجبال (2)
سيول محدودة بين الجبال (2)

 

معدات فتح الطرق (1)
معدات فتح الطرق (1)

 

معدات فتح الطرق (2)
معدات فتح الطرق (2)

 

معدات فتح الطرق (3)
معدات فتح الطرق (3)

 

معدات فتح الطرق (4)
معدات فتح الطرق (4)

 

معدات فتح الطرق (5)
معدات فتح الطرق (5)

 

 


شمال سيناء

الاحوال الجوية

الطقس

الطقس اليوم

امطار غزيرة

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

طقس القاهرة اليوم

طقس اسكندرية اليوم

سيوا

طقس شرم الشيخ

طقس بورسعيد

طقس البحيرة

طقس الأقصر

طقس البحر الأحمر

طقس الدقهلية

طقس الشرقية

طقس المنوفية

طقس أسيوط

طقس أسوان

طقس المنيا

السيول

الامطار

اخبار الطقس

شرم الشيخ

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

حاله الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة وشبورة بالبحيرة والغربية.. والمحافظون يرفعون درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة.. وسيارات الكسح تنتشر بالشوارع.. وغلق الموانئ وتوقف حركة الصيد بالمدن الساحلية

الخميس، 04 فبراير 2021 02:50 م

بث مباشر .. حالة الطقس فى دمياط .. شبورة مائية واستقرار بدرجات الحرارة

الخميس، 04 فبراير 2021 09:52 ص

سيولة مرورية وشبورة منخفضة بطريق "الزقازيق - القاهرة"

الخميس، 04 فبراير 2021 09:30 ص

حالة الطقس والشبورة بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو.. فيديو لايف

الخميس، 04 فبراير 2021 08:18 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة