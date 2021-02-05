عودة حركة السكة الحديد لطبيعتها بعد رفع قطار "القاهرة-طنطا" عقب خروجه عن القضبان

عادت حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، الى طبيعتها عقب رفع القطار رقم 537 من على القضبان، وكان مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة المنوفية، أكد أنه تم إحضار ونش لرفع القطار رقم 537 القادم من طنطا إلى القاهرة والذى خرج من على القضبان بمحطة الحلواصى، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية.
وكانت حركة القطارات بمحافظة المنوفية، توقفت عن الحركة وذلك إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة الحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية .حيث تعرض القطار رقم 537 القادم من القاهرة والمتجة الى منوف طنطا الى الخروج عن القضبان أثناء خروجة من المحطة بالحلواصى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية.
وأكد مصدر بالسكة الحديد أن الجرار وعربية والبودى الاول من العربية التانية هم الذين خرجوا من على القضبان دون أى أصابات أو خسائر، لافتا إلى أنه جارى العمل على رفع الجرار والعربتان حتى يتم إعادة تشغيل حركة القطارات من جديد.
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