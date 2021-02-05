عودة حركة السكة الحديد لطبيعتها بعد رفع قطار "القاهرة-طنطا" عقب خروجه عن القضبان

المنوفية - محمد فتحى

عادت حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، الى طبيعتها عقب رفع القطار رقم 537 من على القضبان، وكان مصدر بهيئة السكة الحديد بمحافظة المنوفية، أكد أنه تم إحضار ونش لرفع القطار رقم 537 القادم من طنطا إلى القاهرة والذى خرج من على القضبان بمحطة الحلواصى، مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية.