عزت العلايلي عاش هنا من 80 سنة.. شاهد منزله فى محرم بيك بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" تغطية خاصة حول وفاة الفنان عزت العلايلي ، حيث ولد عزت العلايلي في الخامس عشر من سبتمبر 1934، في درب الملاح بحي باب الشعرية أحد أحياء القاهرة القديمة وتربى وسط ثلاث شقيقات هن «نجوان وعنايات وفاطمة»، وكان الولد الوحيد والطفل المدلل، وما أن بدأ يقترب من سن الدخول للمدرسة حتى انتقل مع أبيه وأمه وشقيقاته إلى الإسكندرية ليعيش عدة سنوات بشارع الرصافة بحي محرم بك.

وقد شيعت عصر اليوم الجمعة، جنازة الفنان الكبير عزت العلايلي من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم بمنزله عن عمر 86 عاماً، تاركاً مشواراً حافلاً بالأعمال الفنية، سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما يقرب من 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

وحرص على المشاركة فى جنازة عزت العلايلي عدد من الفنانين على رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومنهم خالد النبوى، ولبلبة، وسوزان نجم الدين، والإعلامية بوسى شلبى، ونقيب الفنانين أشرف زكى، ورئيس المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، والفنان رشوان توفيق، وعضو النقابة أيمن عزب، وإلهام شاهين، والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من أقارب الفنان القدير الراحل.