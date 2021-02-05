اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"عاصمة البسكويت فى العالم" تطلب سكانا جدد للعيش فيها براتب 6100 دولار

الجمعة، 05 فبراير 2021 10:22 ص
"عاصمة البسكويت فى العالم" تطلب سكانا جدد للعيش فيها براتب 6100 دولار نهر المسيسيبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحاول بلدة أمريكية فى ولاية ميسيسيبي الأمريكية إغراء سكان جدد للانتقال إليها عبر تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6100 دولار لكل من ينتقل للعيش فيها، ووفقا لعمدة Natchez، دان جيبسون، فإن الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين "لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة".

يذكر أن Natchez تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي بحسب " روسيا اليوم" وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".


مسيسيبى

أمريكا

الولايات المتحدة

دان جيبسون

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة