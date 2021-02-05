اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 03:40 م
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طقس غير مستقر فى أسوان وزيادة سرعة الرياح.. صور

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:24 م
طقس غير مستقر فى أسوان وزيادة سرعة الرياح.. صور أسوان تشهد طقس غير مستقر
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، طقس غير مستقر، حيث زادت سرعة الرياح مع تجمع خفيف للسحب وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة دون سقوط أمطار.

 

تجمع السحب
تجمع السحب

 

وتحذر هيئة الأرصاد قائدى المركبات على الطريق الصحراوية بتوخى الحذر بالتزامن مع شدة الريح وظهور شبورة ترابية فى أنحاء متفرقة، وكذلك تحذير قائدى المراكب الشراعية واللنشات النيلية بتوخى الحذر وتجنب الملاحة فى مجرى النيل بالتزامن مع سرعة الرياح.

 

أتربة
أتربة

ووصلت درجات الحرارة فى أسوان العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، مع ظهور جزئى للسحب فى سماء المحافظة.

شدة الرياح
شدة الرياح

فى سياق متصل، رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة طقس اليوم، وشملت الإجراءات استعداد رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، واستعداد جميع الجهات المختصة لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.


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