ضبط 12 ألف عبوة عطارة مجهولة وصاحب مخبز استولى على 277 بطاقة تموين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضايا متنوعة، من بينها ضبط أسامة م م ح 44 سنة صاحب محل عطاره ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "12000" عبوة عطارة، وضبط فيصل ف م 46 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز طهطا لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق، بقصد اختلاس المالي العام، وتم ضبط "277" بطاقة تموينية.

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 5 " قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 5 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 4 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.