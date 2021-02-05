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"صياغة لغوية رفيعة".. السفير السعودى يكشف عن خطاب بخط اليد لوزير سابق عقب تخرجه

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:33 م
"صياغة لغوية رفيعة".. السفير السعودى يكشف عن خطاب بخط اليد لوزير سابق عقب تخرجه أسامة نقلى
كتب هيثم سلامة

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في خطاب طلب توظيف يحمل آداب المخاطبة وجمال الخط والتنسيق الرائع، كشف السفير السعودى أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، عن طلب توظيف قديم لوزير الدولة للشئون الخارجية بالسعودية الأسبق عمر السقاف، والذى حمل توقيعه.   

ونشر أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "أكثر ما شدني في خطاب الطالب المتخرج حديثاً؛ الصياغة اللغوية الأدبية الرفيعة. أدب المخاطبة في طلب الوظيفة (اعرض خدماتي تحت تصرف سموكم) جمال الخط، وجمال تنسيق الخطاب بترك مسافة عند بداية الفقرة على أصول كتابة المؤلفاتهذا الطالب أصبح لاحقاً وزير دولة للشؤون الخارجية".

السفير السعودى أسامة نقلى عبر تويتر
السفير السعودى أسامة نقلى عبر تويتر

ومنذ أيام كان كشف السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، عن صورة له من فترة طفولته، نشرها من خلال هاشتاج #صورتك-وانت-صغير، مسترجعا ذكريات هذه المرحلة العمرية المبكرة.

الخطاب
الخطاب

وكان السفير أسامة نقلى، استعاد ذكريات فترة شبابه، حيث نشر السفير "نقلى" صورته التى تعود لـ40 عاما على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وعلق عليها قائلا: "سجل أول جواز دبلوماسى اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام.. أو كما قال نزار عبيد مدنى، هى رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع فى التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية".

ويعد السفير أسامة نقلى، من الدبلوماسيين السعوديين رفيعى المستوى، وعمل لفترة طويلة تحت قيادة وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل-طيب الله ثراه- وله دور قوى فى دعم العلاقات السعودية المصرية على كافة الأصعدة.


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