صور.. افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة 16 مليونا و600 ألف جنيه بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة افتتاح 7 مساجد جديدة بنطاق مراكز بدر والمحمودية وابو حمص والرحمانية وشبراخيت وشرنوب بتكلفه إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه .

وقامت مديرية الاوقاف بقيادة الشيخ محمد ابو حطب حملات مكثفة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم اماكن الصلاة و تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار

أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.

وتناولت خطبة الجمعة بالمساجد حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض وانه لابد من مواجهة دعاة الفتن لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم علی الأديان والأوطان .

من جانبه اكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ،مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأوضح الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة انه تم افتتاح اكثر من 150 مسجد فى عام واحد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة فة بناء المساجد ليصل الى 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

والمساجد التى تم افتتاحها هى:-

- مسجد الرحمن بقريه المعركه بمركز بدر والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 667 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية 4 ملايين جنيهآ.

- مسجد ليديا الجديدة بقريه ليديا بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 262 متر، بتكلفة إنشائية 2 مليون و300 الف جنيهآ.

- مسجد صلاح عبد الرازق بقريه بسنتواى بمركز ابو حمص والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 694 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 مليون جنيهآ.

- مسجد الوحدة المحلية بسمخراط بقرية سمخراط بمركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 252 م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و800 ألف جنيهآ.

- المسجد الكبير بطورنو بقرية طورنو بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 368، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه .

- مسجد الغفاره بقريه كفر السابى بمركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 183 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ.

- مسجد ابراهيم هلال بقرية شرنوب بمركز دمنهور والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 215 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيهآ.