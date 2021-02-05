صور.. أهالى سيناء يستقبلون السيول بالأفراح والتقاط الصور التذكارية

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل أهالى سيناء اليوم الجمعة السيول بالأفراح والصور التذكارية، بعد أن شهدت مناطق وسط سيناء مرور السيول عبر الأودية قادمة من أعلى الجبال دون أن تتسبب فى أضرار.

وجذب مشاهد السيول وهى تتدفق عبر الأودية بين الكثبان الرملية والمنحدرات الجبلية أعداد من الأهالى الذين لاحقوها بصحبة أطفالهم ووثقوا هذه اللحظات بصور تذكارية شاركوا بها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأعلنت مجالس مدن الحسنة ونخل بوسط سيناء أن حركة السيول محدودة ولم يتم تلقى أى بلاغات بوجود خسائر، وأنه يتم التنسيق بين كافة جهات الاختصاص وغرفة العمليات ورموز القبائل فى حالة أى بلاغات.

وسبق وأعلن سليمان فرج رئيس مركز مدينة نخل بشمال سيناء انه تم الدفع بالمعدات وفتح طريق شق الثعبان الذى أغلق سابقا بسبب الأمطار.

وشهدت مناطق وسط سيناء صباح اليوم الجمعة تدفق السيول بمناطق وقرى وادى العمر والمنبطح بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال أهالى إن السيول محدودة ولم تسبب لهم أى أضرار واستقبلها الأهالى بالفرحة لأنها اتت بعد فترة توقف سقوط أمطار.

ودفع مجلس مدينة العريش اليوم بمعدات شفط المياه من الشوارع التى اغلق بعضها بعد موجة امطار ليلة امس، وعادت الأحوال الجوية اليوم بشمال سيناء للاستقرار مع سقوط أمطار خفيفة وانتظمت بشكل كامل حركة المرور داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية .